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16:41, 15 апреля 2023Мир

Бывший министр финансов США заявил о потере Вашингтоном влияния в мире

Бывший министр финансов США заявил о потере Вашингтоном влияния из-за союза России и Китая

Фото: Vlad Tchompalov / Unsplash

Бывший министр финансов США, профессор Гарвардского университета Лоуренс Саммерс заявил о потере Вашингтоном влияния в мире. Его цитирует американское агентство Bloomberg.

«Углубление связей между Ближним Востоком, Россией и Китаем, которые недавно выступили посредниками в сближении Саудовской Аравии и Ирана, является огромным вызовом для Соединенных Штатов», — заявил он.

Он отметил, что Штаты теряют глобальное влияние в то время, пока их конкуренты, такие как Россия и Китай, объединяются и завоевывают расположение других государств.

Саммерс добавил, что существуют риски, связанные со стремлением США перестроить цепочки поставок так, чтобы они не были связаны с Китаем. При этом менее развитые государства предпочитают сотрудничать именно с Пекином.

«Кто-то из развивающейся страны сказал мне: "То, что мы получаем от Китая, — это аэропорт. То, что мы получаем от Соединенных Штатов, — это лекция"», — поделился профессор.

Он посоветовал властям задуматься над новыми вызовами во избежание серьезных проблем.

Ранее американский журналист Моррис заявил, что власти США спровоцировали финансовый кризис и крах банков.

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Елизавета Новикова
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