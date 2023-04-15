Бывший министр финансов США заявил о потере Вашингтоном влияния в мире

Бывший министр финансов США заявил о потере Вашингтоном влияния из-за союза России и Китая

Бывший министр финансов США, профессор Гарвардского университета Лоуренс Саммерс заявил о потере Вашингтоном влияния в мире. Его цитирует американское агентство Bloomberg.

«Углубление связей между Ближним Востоком, Россией и Китаем, которые недавно выступили посредниками в сближении Саудовской Аравии и Ирана, является огромным вызовом для Соединенных Штатов», — заявил он.

Он отметил, что Штаты теряют глобальное влияние в то время, пока их конкуренты, такие как Россия и Китай, объединяются и завоевывают расположение других государств.

Саммерс добавил, что существуют риски, связанные со стремлением США перестроить цепочки поставок так, чтобы они не были связаны с Китаем. При этом менее развитые государства предпочитают сотрудничать именно с Пекином.

«Кто-то из развивающейся страны сказал мне: "То, что мы получаем от Китая, — это аэропорт. То, что мы получаем от Соединенных Штатов, — это лекция"», — поделился профессор.

Он посоветовал властям задуматься над новыми вызовами во избежание серьезных проблем.

Ранее американский журналист Моррис заявил, что власти США спровоцировали финансовый кризис и крах банков.