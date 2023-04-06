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06:06, 6 апреля 2023Интернет и СМИ

Американский журналист раскрыл созданную властями США проблему

Американский журналист Моррис: власти США спровоцировали финансовый кризис и крах банков

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru via globallookpress.com

Власти США сами спровоцировали финансовый кризис, но теперь отказываются это признавать. О созданной Вашингтоном проблеме заявил ведущий американской программы Redacted News Клейтон Моррис.

«Мы видели, как ФРС признал, что грядет рецессия, одновременно заявляя, что банки США в безопасности. <...> Они признают, что прогнозы ВВП стали ниже и что, вероятнее всего, повышения ставок не ожидается», — отметил журналист.

По словам Морриса, сегодня Штаты претерпевают крах банков и финансовый кризис, и об этом давно предупреждали эксперты. Но власти не собираются это признавать, а кризис произошел по вине президента страны Джо Байдена, заключил ведущий.

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Банковский кризис на Западе стал обсуждаться после закрытия ряда крупных организаций. Сначала сообщалось о банкротстве американского Silicon Valley Bank, что стало его крупнейшим крахом в стране со времен финансового кризиса в 2008 году. Затем закрылись банки Silvergate и Signature Bank.

При этом 29 марта Джо Байден заявил, что банковский кризис в Штатах пока не закончился, подчеркнув, что власти смогли взять ситуацию под контроль. По его словам, трудности в данном секторе продолжаются, и Белый дом внимательно следит за развитием событий.

В свою очередь, обозреватель Фарид Закария предсказал серьезный кризис и обрушение экономики США из-за ослабления доллара на глобальном рынке. По его словам, необычным является то, что на фоне финансового кризиса американская валюта не укрепляется, как это было раньше, а ослабевает.

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Марина Совина
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