На Украине предложили регулировать Telegram

Министр культуры Украины Ткаченко предложил регулировать Telegram из-за его закрытости

Министр культуры Украины Александр Ткаченко предложил регулировать Telegram из-за его закрытости от общества и «множества российских активностей», передает «Интерфакс-Украина».

«Telegram создал в себе сообщество, которое закрыто от общества, в то время когда все медиа, подпадающие под закон "О медиа", открыты, известны их владельцы, есть определенная отчетность», — заявил министр.

Он также пожаловался на то, что в Telegram-каналах присутствует «множество российских активностей», а их владельцы могут скрываться от уплаты налогов.

Ранее европейские СМИ уличили украинское правительство во введении цензуры в отношении информации о ходе боевых действий. Власти ограничили работу журналистов в прифронтовых и фронтовых районах, в некоторых местах работа корреспондентов полностью запрещена.