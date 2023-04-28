На Украине предложили регулировать Telegram
Министр культуры Украины Александр Ткаченко предложил регулировать Telegram из-за его закрытости от общества и «множества российских активностей», передает «Интерфакс-Украина».
«Telegram создал в себе сообщество, которое закрыто от общества, в то время когда все медиа, подпадающие под закон "О медиа", открыты, известны их владельцы, есть определенная отчетность», — заявил министр.
Он также пожаловался на то, что в Telegram-каналах присутствует «множество российских активностей», а их владельцы могут скрываться от уплаты налогов.
Ранее европейские СМИ уличили украинское правительство во введении цензуры в отношении информации о ходе боевых действий. Власти ограничили работу журналистов в прифронтовых и фронтовых районах, в некоторых местах работа корреспондентов полностью запрещена.