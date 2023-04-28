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10:32, 28 апреля 2023Россия

Улюкаев презентовал сборник стихов в рюмочной

Экс-глава Минэкономразвития Улюкаев презентовал сборник стихов в московской рюмочной

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев презентовал сборник стихов в московской рюмочной. Об этом сообщается на сайте издательства «Время», выпустившего книгу бывшего чиновника.

Пресс-служба издательства уточняет, что мероприятие с участием Улюкаева состоялось в заведении под названием «Дежурная рюмочная» на Арбате. Там бывший министр читал произведения из сборника «Тетрадь в клетку: книга стихотворений».

Ранее сообщалось, что Улюкаев посвятил сборник тем, кто его «ждал и верил». В предисловии к книге говорится, что это уже четвертая книга стихов бывшего политика, но не очередная, а «скорее досрочная, и даже условно-досрочная: написана в заключении, издана сразу по выходе из колонии после истечения шести лет, двух третей срока».

В 2017 году Улюкаев был приговорен к восьми годам колонии по обвинению в получении взятки в размере двух миллионов долларов. 29 апреля 2022 года суд утвердил условно-досрочное освобождение экс-министра. Прокуратура и ФСИН решили не обжаловать его освобождение, и 12 мая бывший чиновник вышел на свободу.

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Марк Леонов
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