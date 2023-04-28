Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:44, 28 апреля 2023Мир

Турецкий МИД упрекнул Британию и США в желании сорвать зерновую сделку

Глава МИД Турции Чавушоглу упрекнул Британию и США в невыполнении зерновой сделки

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Глава ведомства МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Британия и США не выполняют условия зерновой сделки и несут ответственность за срыв российской части черноморского соглашения. Своим мнением он поделился в интервью TRT Haber.

«Если вы меня спросите, продолжаются ли трудности с исполнением российской части зерновой сделки, то я отвечу, что продолжаются. Это происходит из-за США и Великобритании», — заявил министр.

Чавушоглу отметил, что Лондон и Вашингтон утверждают, что действие санкций не распространяется на операции по данному соглашению, однако американские и британские банки отказываются проводить транзакции для оплаты поставок российского зерна.

Также Мевлют Чавушоглу рассказал, что ООН предоставили президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану «дорожную карту» по продлению зерновой сделки, ее уже направили России и Украине. Там в том числе обсуждается оплата российской агропродукции со стороны Анкары.

Российские власти при этом задумались о выходе из соглашения, поскольку, по их словам, ООН не соблюдает ее условия по снятию санкций с российской продукции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
Полянский рассказал об обращении украинских беженок за помощью к России
В центре Санкт-Петербурга загорелось здание c отелем и кинотеатром
Менеджмент «Норникеля» предложил совету директоров не выплачивать дивиденды
На Украине высоко оценили поддержку Эстонии
Экс-советник Пентагона порассуждал о конечной точке поддержки Украины
В «Динамо» прокомментировали поражение в приуроченном к столетию клуба матче
Пушков оценил вероятность начала санкционной войны Запада против Китая
Военный аналитик объяснил цели российского удара по штабам и базам ВСУ
Турецкий МИД упрекнул Британию и США в желании сорвать зерновую сделку
Танец Самойловой в мини-юбке под песню Джигана попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.