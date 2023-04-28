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13:43, 28 апреля 2023Россия

В Севастополе объявили штормовое предупреждение

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о штормовом предупреждении

Фото: Fer Nando / Unsplash

В Севастополе объявлено штормовое предупреждение, количество осадков за сутки может достичь месячного значения, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram.

«К 18:00 – 21:00 количество осадков может достигнуть месячного значения всего за сутки (норма — 26 миллиметров в месяц, специалисты дают прогноз до 30 миллиметров за день)», — написал глава Севастополя.

Развожаев добавил, что МЧС рекомендует гражданам воздержаться от посещения улицы. Кроме того, он предупредил, что при обильных осадках могут произойти засорения ливнестоков, подтопления территорий, находящихся в низинах, а также подвалов и цокольных этажей.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с половодьем.

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Никита Абрамов
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