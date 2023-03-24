В Московском регионе объявили штормовое предупреждение

Вильфанд сообщил о штормовом предупреждении в Московском регионе

В Московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с половодьем. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, чьи слова приводит ТАСС.

«В Московском регионе объявлено штормовое предупреждение с 25 по 28 марта в связи с достижением уровня опасного явления на ряде рек из-за развития половодья. Прогнозируется, что произойдет затопление речных пойм и расположенных в них некапитальных строений и участков дорог», — сказал специалист.

Вильфанд уточнил, что подъем уровня воды может достичь одного-двух метров. В частности, по словам метеоролога, речь идет о реках Москве, Протве, Наре, Исконе, Катыше, Озерне. Вильфанд также не исключил того, что штормовое предупреждение могут продлить.

Ранее во Владивостоке мэр города Константин Шестаков призвал работодателей перевести сотрудников на удаленный формат работы из-за штормового предупреждения в связи с пришедшим в регион циклоном.