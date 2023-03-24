Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:55, 24 марта 2023Россия

В Московском регионе объявили штормовое предупреждение

Вильфанд сообщил о штормовом предупреждении в Московском регионе

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с половодьем. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, чьи слова приводит ТАСС.

«В Московском регионе объявлено штормовое предупреждение с 25 по 28 марта в связи с достижением уровня опасного явления на ряде рек из-за развития половодья. Прогнозируется, что произойдет затопление речных пойм и расположенных в них некапитальных строений и участков дорог», — сказал специалист.

Вильфанд уточнил, что подъем уровня воды может достичь одного-двух метров. В частности, по словам метеоролога, речь идет о реках Москве, Протве, Наре, Исконе, Катыше, Озерне. Вильфанд также не исключил того, что штормовое предупреждение могут продлить.

Ранее во Владивостоке мэр города Константин Шестаков призвал работодателей перевести сотрудников на удаленный формат работы из-за штормового предупреждения в связи с пришедшим в регион циклоном.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Кремль ответил на вопрос о безопасности Путина в поездке в ДНР одной фразой
Глава ОКР прокомментировал восстановление членства ВФЛА в World Athletics
Роспотребнадзор оценил вероятность угрозы эпидемии сибирской язвы
В России ответили на заявление США о готовности к переговорам по Украине
В Молдавии обвинили власти страны в подготовке провокации рядом с Приднестровьем
В Кремле назвали обоснованным зачитывание Медведевым телеграммы Сталина
По базе США в Сирии нанесли ракетный удар
Колин Фаррелл расстался с возлюбленной после пяти лет отношений
Раскрыты результаты анализов россиян с подозрением на сибирскую язву
Россиянам раскрыли способ похудеть без тренировок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.