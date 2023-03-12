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07:03, 12 марта 2023Россия

Мэр российского города призвал перевести сотрудников на удаленку из-за снегопада

Мэр Владивостока призвал перевести сотрудников на удаленную работу из-за ветра и снегопада

Фото: Globallookpress.com

Мэр Владивостока Константин Шестаков призвал работодателей перевести сотрудников на удаленный формат работы на понедельник, 13 марта. Причиной такого обращения стала непогода. Об этом сообщает администрация города.

Ранее синоптики объявили во Владивостоке штормовое предупреждение из-за циклона. По их прогнозам 12-13 марта в Приморье пройдет сильный мокрый снег, также ожидается ветер с порывами до 27 метров в секунду. По данным мэрии, утром в воскресенье высота снежного покрова составила 14 сантиметров.

В своем обращении Шестаков отметил, что по прогнозу сильный снег начнется с 19.00 (12.00 по московскому времени) воскресенья и продлится минимум до утра понедельника.

Жителей Москвы также предупредили о неблагоприятных погодных условиях. 12 марта в столице ожидается снегопад, дожди и ветер с порывами 18 метров в секунду. Вероятно возникновение гололедицы.

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Екатерина Подвигина
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