Жителей Москвы предупредили о сильном ветре, дожде и снегопаде

Москвичей предупредили о дожде, мокром снеге, гололедице и сильном ветре

В воскресенье, 12 марта, в Москве ожидаются снегопад и ветер с порывами до 18 метров в секунду. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.

Отмечается, что согласно прогнозам синоптиков, в течение всего дня в столице могут идти дождь, мокрый снег, снег, а местами возможно сильное образование гололедицы. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.

Гостей и жителей Москвы просят сохранять бдительность, не укрываться под деревьями и не парковать около них машины.

Температура воздуха в ночь на 12 марта будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 3 — плюс 5 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что весеннее потепление придет в Москву не раньше конца марта. «Март — это зимний месяц. Все мы устаем от зимы, недостатка солнечного света, хочется тепла, поэтому с таким удовольствием воспринимаем 1 марта. Но сколько мы живем, весна никогда не приходит 1 марта», — заявил он.