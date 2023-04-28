Россиянам назвали лучший сезон для покупки недвижимости

Риелтор Барсуков посоветовал россиянам не выгадывать цены на рынке недвижимости

Человек на рынке недвижимости — не инвестор. Поэтому если есть жилищный вопрос, то его нужно решать, не стоит выгадывать цены. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил эксперт рынка недвижимости, член гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков, говоря о лучшем временя для покупки недвижимости.

Специалист рассказал, что у покупателей квартир устоялось такое мнение, что лето и зима — это мертвые сезоны, а весна и осень — это живые сезоны.

«На самом деле не совсем это так. Лето уже давно не является мертвым сезоном. Если мы посмотрим статистику по сделкам, которые фиксируются в Росреестре, за последние несколько лет, то мы увидим, что уже года три-четыре лето не является мертвым сезоном. Понятно, что лето прошлого года было достаточно смазано, потому что после начала спецоперации подняли ключевую ставку, ипотека умерла, а цены начали падать. Люди не понимали, что происходит. Но это из-за этих факторов, а не из-за сезонности», — объяснил Барсуков.

При этом собеседник «Ленты.ру» отметил, что неактивным сезоном на рынке недвижимости можно назвать Январь из-за длинных выходных по случаю Нового года.

Загородная недвижимость

Специалист сообщил, что если говорить о загородной недвижимости, то многие считают, что весной и осенью нужно строить дома, поэтому и сезон в это время.

«Однако уже несколько лет активно используются технологии, с помощью которых дома можно строить круглогодично. Поэтому тут тоже сезонности нет. Но участок лучше покупать тогда, когда снега нет, чтобы было видно неровности и прочие вещи. Поэтому зима для покупки загородной недвижимости из-за этого фактора не совсем сезон. Но по поводу лета я бы этого не сказал», — сказал он.

Люди думают, что если сезон, то он связан с высоким спросом и высокой ценой. Поэтому, если говорить с этой точки зрения, то межсезонье — это хорошее время для покупки. Но если убрать этот психологический фактор, то разницы нет Константин Барсуков эксперт рынка недвижимости, член гильдии риелторов Москвы

Выгадывание цен

Барсуков поделился, что не является сторонник выгадывания цены на рынке недвижимости. Человек на рынке недвижимости — не инвестор, добавил он.

«Люди забывают простую вещь: как только они начинают выгадывать, то они становятся инвесторами, а инвестор может получить не только выгоду, но и убыток. Поэтому я говорю так: если есть жилищная задача, то ее надо решать», — заявил собеседник «Ленты.ру».

Также специалист сообщил, что курс валют влияет на рынок недвижимости только с точки зрения психологии.

«Рынок недвижимости у нас уже давным-давно рублевый. Поэтому напрямую курс доллара не влияет, но психологический эффект оказывает», — заключил он.

Ранее стали известны города Подмосковья с сильно подорожавшими квартирами. В подмосковных Люберцах в первой половине апреля 2023 года квартиры в новостройках подорожали в среднем на 28,3 процента по сравнению с аналогичным периодом в 2022-м — до 9,74 миллиона рублей.

Второе место занимает Пушкино — в этом городе новые квартиры выросли в цене на 24 процента — до 8,75 миллиона рублей. Замыкает тройку лидеров Долгопрудный, где первичное жилье подорожало на 23,7 процента — до 14,3 миллиона рублей.