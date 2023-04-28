Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:24, 28 апреля 2023Из жизни

Разъяренная акула протаранила судно рыбака

9 News: в Австралии акула протаранила судно рыбака

Фото: Unsplash

Акула протаранила судно профессионального рыбака Джейсона Мойса у побережья города Бермаги, штат Новый Южный Уэльс, Австралия. Об этом сообщает 9News.

По словам Мойса, столкновение с хищником было быстрым и мощным. Разъяренная акула настолько сильно ударилась о борт, что на ней остались следы синей краски, которой покрашено судно. Сразу после удара она уплыла.

По оценке рыбака, акула была около четырех метров в длину. Мужчина успел сделать один снимок хищницы и опубликовал его в социальной сети.

Материалы по теме:
Владыки морей Фотографы показали необычайные красоты подводного мира
Владыки морейФотографы показали необычайные красоты подводного мира
15 февраля 2017
Чудовища с лампочками Самые пугающие и опасные обитатели дна океана
Чудовища с лампочкамиСамые пугающие и опасные обитатели дна океана
13 июня 2016
«Контрасты тут поражают» Дикий остров в России манит туристов. Как насладиться его красотами и не встретиться с медведем?
«Контрасты тут поражают»Дикий остров в России манит туристов. Как насладиться его красотами и не встретиться с медведем?
24 сентября 2021

Ранее сообщалось, что в Мексике в результате нападения акулы пострадал десятилетний мальчик. Акула сломала ребенку две кости, повредила нервы, сухожилия и мениск.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
На Украине испугались российского «фантастического» оружия
Популярный комик рассказал о влиянии шоу «Что было дальше?» на его карьеру
Обвиненная в пластике лица Хлои Кардашьян показала шрам от смертельной меланомы
Названы неготовые к сезону лесных пожаров регионы России
Бразилия отказала США в выдаче россиянина до завершения расследования
Россиянам назвали основные причины переедания
Стало известно о прорыве обороны ВСУ на западе Артемовска
Андрей Губин назвал творчество SHAMAN «нафталином»
В Литве появится немецкая военная бригада
МТС начнет брать с абонентов деньги за раздачу интернета
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.