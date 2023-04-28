Врач скорой помощи рассказал об условиях работы

Врач скорой помощи рассказал о наибольшем количестве вызовов по понедельникам

В Москве 62 подстанции скорой помощи и более тысячи бригад, всего на Станции работает порядка 11 тысяч работников, проинформировал заведующий 48-й подстанцией скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Департамента здравоохранения Москвы, врач-анестезиолог-реаниматолог Ян Курин. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал об условиях работы скорой помощи.

Понедельник — день тяжелый

По словам специалиста, у сотрудника скорой за сутки может быть от 10 до 12 вызовов. Цифра может варьироваться в зависимости от дня недели. Так, вызовов, как правило, больше всего в понедельник. Собеседник «Ленты.ру» предположил, что это связано с возвращением людей с дач, где во время активных работ иногда могут происходить травмы, а также их предубежденностью в том, что на выходных врачи не работают.

«Но хочется уверить вас в том, что городские поликлиники работают каждый день в установленные часы. Также в любое время суток можно обратиться на пульт "103" не только за помощью, но и за консультацией. Поэтому призываем граждан не затягивать с началом лечения заболевания, а своевременно обращаться за помощью», — предупредил специалист.

Условия работы

У сотрудника скорой помощи может быть 12-часовая или 24-часовая смена, рассказал врач. При этом есть специально отведенное для приема пищи время, а также оборудованные для отдыха комнаты и комнаты психологической разгрузки, где сотрудник может находится в перерывах между вызовами.

Определенного времени, которое отводится на оказание помощи пациенту, не отводится — все зависит от ситуации, отметил доктор. Однако время доезда регламентировано. Согласно приказу Минздрава, для скорой помощи — это 20 минут, а для неотложной — 2 часа.

Время ответа оператора службы "103" составляет до 3 секунд Ян Курин врач скорой помощи

«На все экстренные вызовы обычно приезжает скорая помощь за 10 минут, потому что у нас распределены все подстанции в зависимости от географических особенностей территории обслуживания, особенности застройки. На ДТП время прибытия — около 7-8 минут, потому что, как правило, во дворах не случается ДТП, чаще это какие-то магистрали, а практически на всех расположены подстанции. В среднем, прибытие на все вызовы — 13-14 минут», — поделился Курин.

При этом иногда бригады оказываются рядом с домом, откуда поступает вызов, и время прибытия составляет меньше минуты, рассказал врач. Он обратил внимание на то, что в ряде ситуаций любое промедление может стать крайне неблагоприятным. Так, бригада всегда старается как можно скорее доставить пациента в стационар при инфаркте, инсульте или повреждениях в результате ДТП или падения с высоты.

Счет на минуты. Если это инсульт, с каждой последующей минутой отмирает нейроцит Ян Курин врач скорой помощи

Отличие скорой помощи от неотложной

Оператор пульта «103» в зависимости от ситуации направляет к пациенту неотложную или скорую помощь. Последняя занимается более серьезными случаями. «Смотря с какими жалобами обращаются. Если это ДТП, никто не будет расспрашивать, что, где, как болит, естественно, туда сразу посылают бригаду скорой. Если человек без сознания — тоже», — сообщил собеседник «Ленты.ру».

Ранее врач скорой помощи из Казани Юрий Обрезков попал в Книгу рекордов России как самый возрастной доктор. В этом году специалисту исполнится уже 85 лет. При этом в течение 45 лет своей жизни он работает врачом-психиатром в бригаде скорой помощи.