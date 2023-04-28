Российский водитель сбил на кладбище двух пенсионерок

Под Смоленском водитель сбил на кладбище двух пенсионерок и врезался в могильную ограду

В Смоленской области водитель устроил ДТП, попытался скрыться и сбил двух пенсионерок, после чего врезался в могильную ограду. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД пишет «Смоленская народная газета».

Авария произошла 25 апреля на территории Бельского кладбища около полудня. Россиянин за рулем Opel Astra, сдавая назад, не заметил припаркованный Haval и врезался в него. Хозяин подбитого автомобиля тут же позвал сотрудников Госавтоинспекции, дежуривших у кладбища.

Виновник ДТП попытался скрыться и совершил столкновение с двумя пенсионерками — 74-летняя и 76-летняя жительницы поселка Верхнеднепровский получили травмы. Но и это не остановило водителя Opel Astra. Он продолжил движение, а остановился только тогда, когда его машина влетела в ограду одной из могил.

По данным свидетелей инцидента, мужчина мог быть в нетрезвом состоянии. Пенсионерок госпитализировали в Дорогобужскую ЦРБ. У одной из них диагностировали сотрясение мозга и переломы голеней.

Ранее стало известно, что в селе Сосновка Тюменской области мужчина без прав за рулем легкового автомобиля сбил двух 16-летних школьниц и скрылся с места.