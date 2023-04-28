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09:24, 28 апреля 2023Россия

Пьяный россиянин без прав сбил двух школьниц и скрылся

В Тюменской области пьяный мужчина за рулем Toyota сбил двух 16-летних школьниц

Фото: Контантин Кокошкин / Globallookpress.com

В селе Сосновка Тюменской области мужчина без прав за рулем легкового автомобиля сбил двух 16-летних школьниц. Об этом сообщило управление ГИБДД по российскому региону на странице во «ВКонтакте».

Предварительно, две девочки-подростка шли по обочине дороги, одна из них — по краю проезжей части. Автомобиль Toyota сбил школьниц и остановился, но затем скрылся с места аварии.

Правоохранители задержали виновника ДТП — им оказался 39-летний местный житель, алкотестер выявил наличие алкоголя в его крови. Пострадавшие получили тяжелые травмы ног, у одной из них травма таза — школьниц госпитализировали.

Ранее в Кстовском районе Нижегородской области автобус сбил 15-летнюю школьницу, которая на велосипеде переезжала трассу М7. Пострадавшую госпитализировали с различными травмами.

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Анастасия Шейкина
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