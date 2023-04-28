Кинокомпания Legendary экранизирует видеоигру Street Fighter

Кинокомпания Legendary приобрела права на экранизацию видеоигры Street Fighter

Кинокомпания Legendary экранизирует серию видеоигр Street Fighter. Об этом сообщает Collider.

Отмечается, что киноадаптацией планируют заняться режиссеры Дэнни и Майкл Филиппу, снявшие хоррор-фильм «Поговори со мной». Legendary уже выкупила права на файтинг, ставшую одной из самых успешных релизов в истории своего сегмента.

Первая часть Street Fighter вышла в 1987 году. Серия пережила несколько перезапусков, в настоящий момент разрабатывается Street Fighter 6. Известно, что игру уже пытались экранизировать, однако кинематографистам до сих пор не удалось создать удачный проект. Картина 1994 года с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли была разгромлена критиками, равно как и фильм 2009 года.

Ранее сообщалось, что Amazon планирует экранизировать игру Tomb Raider. Компания намерена сделать франшизу в духе киновселенной Marvel, в которой будут связаны сразу несколько проектов. Речь идет о полнометражном фильме и сериале. Сценарий проекта разрабатывает Фиби Уоллер-Бридж, известная по шоу «Дрянь».

