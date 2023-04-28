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07:39, 28 апреля 2023Бывший СССР

Российский военный раскрыл тактику ВСУ на севере ЛНР

Боец ВС РФ заявил, что на севере ЛНР ВСУ не ведут активных действий и сидят в обороне

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли глухую оборону и пока не ведут активных наступательных действий в подконтрольных Киеву районах на севере Луганской народной республики (ЛНР). Об этом заявил военнослужащий с позывным «Квадрик», выполняющий задачи в районе поселка Макеевка, пишет РИА Новости.

По его словам, обстановка около Макеевки «средняя». Российские военные наблюдают ВСУ ночью в тепловизоры. Украинские военные сидят в обороне. «Работает не особо активно, только отвечает на нашу работу. Каких-то попыток и активных действий они не предпринимают», — раскрыл тактику ВСУ боец Вооруженных сил (ВС) РФ.

Он добавил, что украинские воска активнее всего применяют минометы калибра 82 миллиметра. Кроме того, они производят сброс гранат с беспилотников. «Разведчики обнаружили скопления врага, туда были сброшены с квадрокоптера гранаты», — отметил «Квадрик». Их поддержали огнем из пулемета и ручного противотанкового гранатомета (РПГ). Кроме того, российские разведчики уничтожили опорный пункт противника на севере ЛНР. Предположительно, был ранен один боец ВСУ.

Ранее авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла массированные ракетные удары по территории Украины.

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Марина Совина
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