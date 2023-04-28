Российский танк ударил по позициям ВСУ прямой наводкой и попал на видео

Появились кадры удара российского танка по позициям ВСУ прямой наводкой с 200 метров

Видео удара российского танка прямой наводкой по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе опубликовало РИА Новости. Указывается, что экипаж Западного военного округа работал с дистанции в 200 метров.

Стрельбу танка корректировали с беспилотника, который и снял видео поражения украинского опорного пункта. На кадрах видно, как первый выстрел проходит мимо цели.

«Высоко ушел», — корректирует огонь другой российский военный. Следующие два 125-миллиметровых снаряда попадают в цель. Затем танк покидает позицию.

Ранее появилось видео взрыва боекомплекта зенитно-ракетного комплекса С-300 ВСУ после попадания российского дрона-камикадзе «Ланцет». Беспилотник поразил один из двух комплексов, находившихся на правой стороне Днепра в подконтрольной Украине части Херсонской области.