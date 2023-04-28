Тело женщины обнаружили в ливневом коллекторе в российском городе

После сильного дождя в ливневом коллекторе в Ростове-на-Дону наши тело пожилой женщины

Следователи устанавливают обстоятельства гибели пожилой женщины, тело которой было обнаружено в ливневом коллекторе в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает СУСК России по Ростовской области в своем Telegram-канале.

Сообщение о том, что в коллекторе, расположенном на улице Тульской обнаружен труп, следователи получили 28 апреля. Установлена, что погибшей был 81 год. Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти пенсионерки. «По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение», — отмечается в сообщении ведомства.

Ранее в группе «Ростов Главный» в социальной сети «ВКонтакте» был размещен пост о том, что во время потопа на пересечении переулка Авиамоторного и улицы Тульская погибла женщина. Со слов очевидца, улицы сильно затопило во время дождя, асфальта не было видно под водой, и пенсионерка упала в водосток, идущий через дорогу.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону мужчину заподозрили в убийстве женщины из-за спора о стоимости аренды. Пришедший по объявлению о сдаче квартиры оказался недоволен ценой и попытался задушить хозяйку жилплощади шнурком, а затем нанес ей множество ударов в шею. Женщина скончалась на месте, а фигурант похитил ее телефон и скрылся.

