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17:33, 28 апреля 2023Силовые структуры

Убитая насиловавшим ее дядей российская школьница сняла видео до гибели

Школьница из Тихвина, убитая дядей-насильником, сняла видео за пять минут до гибели

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Школьница из Тихвина, убитая насиловавшим ее дядей, сняла видео за пять минут до гибели. Об этом сообщил источник «Пятого канала».

На записи, сохранившейся в телефоне девочки, она рассказывает об издевательствах дяди и плачет. Он подходил к ней и сжимал ей руку, она просила его не жать так сильно, чтобы не остались синяки. Мужчина обзывал ее и домогался. Потом видео обрывается.

14 апреля сообщалось, что в Тихвине нашли в ручье тело девятиклассницы. Она не вернулась домой после занятий в школе. Рядом с погибшей обнаружены две бутылки из-под пива, следы обуви, рюкзак и телефон. Следов насилия на теле школьницы не было.

Через несколько дней мать девочки обвинила своего 19-летнего брата в причастности к ее гибели. Она узнала из переписки в телефоне дочери, что дядя ее насиловал и мучил. Девочка делилась с друзьями своими переживаниями от издевательств родственника, продолжавшихся с мая по декабрь 2022 года. Прочитав переписку, мать подростка написала заявление на брата в полицию.

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Любовь Ширижик
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