Убитая насиловавшим ее дядей российская школьница сняла видео до гибели
Школьница из Тихвина, убитая насиловавшим ее дядей, сняла видео за пять минут до гибели. Об этом сообщил источник «Пятого канала».
На записи, сохранившейся в телефоне девочки, она рассказывает об издевательствах дяди и плачет. Он подходил к ней и сжимал ей руку, она просила его не жать так сильно, чтобы не остались синяки. Мужчина обзывал ее и домогался. Потом видео обрывается.
14 апреля сообщалось, что в Тихвине нашли в ручье тело девятиклассницы. Она не вернулась домой после занятий в школе. Рядом с погибшей обнаружены две бутылки из-под пива, следы обуви, рюкзак и телефон. Следов насилия на теле школьницы не было.
Через несколько дней мать девочки обвинила своего 19-летнего брата в причастности к ее гибели. Она узнала из переписки в телефоне дочери, что дядя ее насиловал и мучил. Девочка делилась с друзьями своими переживаниями от издевательств родственника, продолжавшихся с мая по декабрь 2022 года. Прочитав переписку, мать подростка написала заявление на брата в полицию.