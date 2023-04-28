Российская пенсионерка покатала врио губернатора по сгоревшему селу на УАЗе
Пожилая россиянка покатала врио главы Омской области Хоценко по сгоревшему селу на УАЗеСюжетПожары в России
Пожилая россиянка покатала временно исполняющего обязанности губернатора Омской области Виталия Хоценко по сгоревшему селу. Видео из поездки опубликовано в Telegram-канале главы региона.
На выложенных врио губернатора кадрах видно, как пенсионерка в розовом платке уверенно ведет машину по неровной дороге между сгоревших построек. Женщина не отвлекается на съемку и полностью сосредоточена на управлении транспортом. Предположительно, старушка ведет УАЗ-469 без тента.
«Вместе с жителями осматриваем территории, которые повредил пожар», — подписал видео Хоценко.
Финалист второго сезона «Лидеров России» Виталий Хоценко был назначен врио губернатора Омской области в марте 2023 года.