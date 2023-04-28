Российская пенсионерка покатала врио губернатора по сгоревшему селу на УАЗе

Пожилая россиянка покатала врио главы Омской области Хоценко по сгоревшему селу на УАЗе

Пожилая россиянка покатала временно исполняющего обязанности губернатора Омской области Виталия Хоценко по сгоревшему селу. Видео из поездки опубликовано в Telegram-канале главы региона.

На выложенных врио губернатора кадрах видно, как пенсионерка в розовом платке уверенно ведет машину по неровной дороге между сгоревших построек. Женщина не отвлекается на съемку и полностью сосредоточена на управлении транспортом. Предположительно, старушка ведет УАЗ-469 без тента.

«Вместе с жителями осматриваем территории, которые повредил пожар», — подписал видео Хоценко.

Финалист второго сезона «Лидеров России» Виталий Хоценко был назначен врио губернатора Омской области в марте 2023 года.