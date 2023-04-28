Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:58, 28 апреля 2023Россия

Российская пенсионерка покатала врио губернатора по сгоревшему селу на УАЗе

Пожилая россиянка покатала врио главы Омской области Хоценко по сгоревшему селу на УАЗе
СюжетПожары в России

Пожилая россиянка покатала временно исполняющего обязанности губернатора Омской области Виталия Хоценко по сгоревшему селу. Видео из поездки опубликовано в Telegram-канале главы региона.

На выложенных врио губернатора кадрах видно, как пенсионерка в розовом платке уверенно ведет машину по неровной дороге между сгоревших построек. Женщина не отвлекается на съемку и полностью сосредоточена на управлении транспортом. Предположительно, старушка ведет УАЗ-469 без тента.

«Вместе с жителями осматриваем территории, которые повредил пожар», — подписал видео Хоценко.

Финалист второго сезона «Лидеров России» Виталий Хоценко был назначен врио губернатора Омской области в марте 2023 года.

Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
На Украине испугались российского «фантастического» оружия
Россиянин избил самокатом заступившегося за мать сына бывшей возлюбленной
На Украине заявили о повреждении многоэтажек в Умани взрывами
В МИД России заявили о грядущем управлении Молдавии из Евросоюза
Звезда UFC сдался полиции после уличной драки
Российскому самолету запретили дозаправиться в Аргентине из-за санкций
Стало известно об ухудшении состояния здоровья тяжелобольного Андрея Губина
Стало известно о восьми обстрелах приграничного российского региона за ночь
Врач назвал 8 поводов для срочного вызова скорой помощи
Видео Карлсона обогнало по просмотрам ролик Байдена о выдвижении на выборы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.