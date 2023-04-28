ВКС России нанесли ракетные удары по территории Украины

RusVesna: самолеты ВКС России Ту-22 и Ту-95 нанесли удары по нескольким районам Украины

Самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России Ту-22 и Ту-95 нанесли удары по нескольким районам Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Так, взрывы произошли в Полтавской области и в Кривом Роге, воздушная тревога объявлена в Киеве и во всех регионах страны.

Удары по целям на Украине наносились ракетами Х-101 и X-555. Они осуществлялись из Курска и Воронежа.