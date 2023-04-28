Россияне рассказали о доверии Путину

ВЦИОМ и ФОМ оценили уровень доверия россиян Путину на уровне 80 и 79%

Эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Фонда общественного мнения (ФОМ) провели исследование и пришли к выводу, что уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину остается на уровне 80,1 и 79 процентов. Об этом сообщается на сайтах организаций.

Анализируя результаты проведенного опроса, проведенного в период с 17 по 23 апреля, специалисты ВЦИОМ отметили, что упомянутый показатель не изменился — на вопрос о доверии граждан действующему российскому лидеру положительно ответили 80,1 процента респондентов. Одобрительно действия главы государства оценили 77,2 процента россиян.

При этом уровень доверия правительству повысился на 0,7 процентных пункта, до 52,5 процента. Работу председателя правительства Михаила Мишустина в ходе опроса одобрили 54,3 процента респондентов, тогда как о доверии главе правительства заявили 63 процента опрошенных граждан. Всего в опросе участвовало 1,6 тысячи совершеннолетних соотечественников.

Согласно аналогичному исследованию ФОМ, которое проводилось с 21 по 23 апреля среди 1500 жителей России из 53 субъектов, уровень поддержки президента в России составляет 79 процентов. Положительно о его работе отозвались 80 процентов.

56 процентов опрошенных отметили, что считают деятельность правительства скорее положительной. Еще 60 процентов такую же оценку дали работе Мишустина.

Ранее ВЦИОМ заявил о высоком уровне патриотизма россиян.