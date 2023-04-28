Франция изменила порядок подачи заявления на визу для россиян

Визовый центр Франции ввел для россиян платное бронирование слотов для заявления на визу

Франция изменила порядок подачи заявления на визу для российских граждан — визовый центр европейской страны ввел платное бронирование слотов на подачу документов. Об этом говорится на официальном сайте VFS Global.

Согласно обновленным правилам, россиянам необходимо заранее оплачивать сервисный сбор онлайн. Он составляет 35,5 евро (3,1 тысячи рублей). Считается, что подобная мера принята для борьбы с ботами и посредниками, которые активно занимали слоты и перепродавали их.

Ранее в апреле стало известно, что туристам из России стали чаще отказывать в шенгенской визе. По данным специалистов, число невыдачи въездных документов выросло на 20 процентов.