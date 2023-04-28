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14:06, 28 апреля 2023Бывший СССР

Посла России вызовут в МИД Молдавии

МИД Молдавии вызовет посла России Васнецова после заявлений российских официальных лиц
Олег Васнецов

Олег Васнецов. Фото: Официальный сайт Президента Приднестровской Молдавской Республики

Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии вызовет посла России Олега Васнецова после заявлений некоторых российских официальных лиц, касающихся республики. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

В МИДЕИ также подчеркнули, что не будут комментировать «абсолютно неприемлемый язык заявлений, сделанных сегодня некоторыми российскими официальными лицами».

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Молдавии как страны уже не существует. Нынешние власти республики, считает он, продали ее Румынии.

Так Медведев отреагировал на заявление премьер-министра Молдавии Дорина Речана о том, что власти страны откажут во въезде в страну президенту России Владимиру Путину.

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Алевтина Запольская
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