Вторая женщина в истории получила престижную награду в области архитектуры

Архитектор Ясмин Лари стала второй женщиной, которая получила золотую медаль от RIBA

Пакистанский архитектор Ясмин Лари стала второй в истории женщиной, которая стала лауреатом престижной премии в области архитектуры от Королевского института британских архитекторов (RIBA). Об этом сообщает Dezeen.

Лари получила золотую медаль RIBA за свою деятельность по созданию домов для маргинализированных слоев населения страны. Она оказалась второй женщиной, которой вручили подобную награду. Первой считается ирако-британский архитектор Заха Хадид, которая умерла в 2016 году.

«Признавая важность роли Лари, которая стала символом перемен в Пакистане, именно работа, которую она проделала после выхода на пенсию в 2000 году, отмечена Королевской золотой медалью», — заявили в RIBA.

В 2022 году сообщество Architects Climate Action Network (ACAN) обвинило знаменитую премию Стирлинга от Королевского института британских архитекторов (RIBA) в поддержке проектов зданий, которые окажут вредное воздействие на планету. Они проанализировали шорт-лист премии и пришли к выводу, что некоторые номинанты преувеличили характеристики, связанные с заботой об экологии.