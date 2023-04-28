Стоимость наряда Блиновской при задержании составила сотни тысяч рублей

Елену Блиновскую задержали за неуплату налогов в меховых тапках Hermes за 85 тысяч рублей

Автора психологических тренингов Елену Блиновскую задержали за неуплату налогов в наряде за сотни тысяч рублей. Подробности опубликованы в Telegram-канале «Самые сливки».

Блогершу, в отношении которой возбудили дело по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере, задержали при попытке пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. Знаменитость запечатлели в белой куртке Acne Studios за 45 тысяч рублей и кроссовках Prada стоимостью 995 долларов (79 тысяч рублей).

Позже инфлюэнсер отправилась на допрос в полицию в меховых тапках люксового бренда Hermes зеленого цвета, цена которых составляет 1077 долларов (85 тысяч рублей). Стоимость спортивных брюк Блиновской авторы публикации не раскрыли. Таким образом, общая стоимость одежды и обуви бизнесвумен составила 209 тысяч рублей.

27 апреля Блиновскую задержали в Смоленской области на пути в Белоруссию. При себе у нее были билеты на самолет в Казахстан. Впоследствии дома и в офисе блогера провели обыски. На данный момент автора тренингов отправили под домашний арест.

Елена Блиновская проходит по делу о неуплате налогов на сумму более 918 миллионов рублей. По версии следствия, она оказывала информационные услуги в интернете, используя схему дробления бизнеса, и занижала полученные доходы. Блогер не уплатила налоги на добавленную стоимость, а также налоги на доходы физических лиц за 2019-2021 годы и потратила эти деньги, таким образом отмыв их.