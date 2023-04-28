Зеленский разрешил занимать руководящие посты военным в двух областях Украины

Зеленский разрешил занимать руководящие посты военным в Днепропетровской области Украины

Президент Украины Владимир Зеленский разрешил занимать руководящие посты военным в двух областях страны: Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Запорожской. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на сайте его офиса.

Согласно документу, в период действующего военного положения должности главы Днепропетровской областной государственной администрации, главы и его заместителей в Запорожской областной государственной администрации могут замещать военнослужащие.

В указе отмечается, что решение принято в интересах обороны государства и обеспечения безопасности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сменил главу Луганской областной администрации. На должность назначен полковник Нацполиции Артем Лысогор.

