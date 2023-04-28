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23:39, 28 апреля 2023Бывший СССР

Зеленский разрешил занимать руководящие посты военным в двух областях Украины

Зеленский разрешил занимать руководящие посты военным в Днепропетровской области Украины
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский разрешил занимать руководящие посты военным в двух областях страны: Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Запорожской. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на сайте его офиса.

Согласно документу, в период действующего военного положения должности главы Днепропетровской областной государственной администрации, главы и его заместителей в Запорожской областной государственной администрации могут замещать военнослужащие.

В указе отмечается, что решение принято в интересах обороны государства и обеспечения безопасности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сменил главу Луганской областной администрации. На должность назначен полковник Нацполиции Артем Лысогор.

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Марина Совина
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