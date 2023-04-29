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14:08, 29 апреля 2023Россия

Военнослужащий из Ленобласти умер под Белгородом

РБК: военнослужащий из Ленобласти умер под Белгородом, он мог совершить суицид

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Под Белгородом умер мобилизованный из Ленинградской области. Об этом РБК сообщили источники в региональном управлении МВД России и в территориальном отделе полиции.

По их информации, речь идет о 47-летнем военнослужащем Илье Б. из города Сланцы, он скончался в Алексеевке. Тело мужчины нашли в овраге в районе улицы Колхозная вечером в четверг, 27 апреля. Не исключено, что он мог совершить суицид.

Telegram-канал «Осторожно, новости» уточнял, что погибший занимался грузоперевозками и был учредителем нескольких фирм в данной сфере.

3 октября прошлого года сообщалось, что в Свердловской области погибли трое россиян, призванных в рамках частичной мобилизации. Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов тогда пояснил, что один мобилизованный скончался в результате приступа, другой совершил самоубийство, а третьего списали и отправили домой, где он сразу умер от цирроза печени.

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Варвара Кошечкина
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