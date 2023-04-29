Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
23:03, 29 апреля 2023Интернет и СМИ

В Британии предрекли парализующий страну удар России

Daily Express: Россия может нанести удар по подводным линиям энергоснабжения Британии

Фото: Simon Frederick / Unsplash

Россия может нанести удар по Великобритании и повредить соединяющие страну с материком подводные линии энергоснабжения и интернет-кабели. Об этом заявил сотрудник аналитического центра Polar Research and Policy Initiative Дуэйн Райан Менезес, пишет Daily Express.

По его словам, национальная электросеть Британии зависит от мощных подводных кабелей. Он заявил, что в результате саботажа могут возникнуть перебои в подаче электроэнергии, которые, в свою очередь, парализуют страну.

Менезес добавил, что такая атака может привести к перебоям в работе интернета. Он предупредил, что предприятия, больницы и университеты перестанут работать, а банки не смогут обрабатывать денежные переводы.

По его словам, на сегодняшний день функционирование Британии зависит от работы полутысячи кабелей общей протяженностью более миллиона километров.

Ранее авторы издания The Hill писали, что президент США Джо Байден не разгадал план лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина нанести глобальный удар по Западу. «В отличие от Байдена, Путин и Си Цзиньпин, похоже, понимают, что они находятся в глобальном соревновании с Западом за превосходство», — заявили обозреватели.

***
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В ООН сочли провалившейся инициативу МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Суд в Бразилии отменил блокировку Telegram
Пользователей сети удивили старые выпуски кулинарного шоу Юлии Высоцкой
Очевидцы сообщили о летящем в сторону Москвы крупном беспилотнике
На Украине призвали провести досрочные выборы
У жены соратника Тесака прошли обыски
Молодой темнокожий ведущий заменит Карлсона в эфире Fox News
Призера Олимпиады-1980 арестовали в Индии за продажу наркотиков
В Британии предрекли парализующий страну удар России
Карпин поделился мнением о судействе в матче РПЛ со «Спартаком»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.