Daily Express: Россия может нанести удар по подводным линиям энергоснабжения Британии

Россия может нанести удар по Великобритании и повредить соединяющие страну с материком подводные линии энергоснабжения и интернет-кабели. Об этом заявил сотрудник аналитического центра Polar Research and Policy Initiative Дуэйн Райан Менезес, пишет Daily Express.

По его словам, национальная электросеть Британии зависит от мощных подводных кабелей. Он заявил, что в результате саботажа могут возникнуть перебои в подаче электроэнергии, которые, в свою очередь, парализуют страну.

Менезес добавил, что такая атака может привести к перебоям в работе интернета. Он предупредил, что предприятия, больницы и университеты перестанут работать, а банки не смогут обрабатывать денежные переводы.

По его словам, на сегодняшний день функционирование Британии зависит от работы полутысячи кабелей общей протяженностью более миллиона километров.

Ранее авторы издания The Hill писали, что президент США Джо Байден не разгадал план лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина нанести глобальный удар по Западу. «В отличие от Байдена, Путин и Си Цзиньпин, похоже, понимают, что они находятся в глобальном соревновании с Западом за превосходство», — заявили обозреватели.