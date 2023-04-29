Российский военный рассказал о ставшей легкой мишенью артиллерии ВСУ
Артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ) вынуждена располагаться около линии соприкосновения, где становится легкой мишенью. Об этом рассказал российский военнослужащий реактивного дивизиона Первого армейского корпуса с позывным «Кречет», передает РИА Новости.
«Из-за активных наступательных действий российской армии и необходимости поражать наши приходящие подкрепления, да и бороться с нашими установками, украинские артиллеристы вынуждены располагать свои стволы совсем рядом с фронтом, где сами становятся легкими мишенями», — рассказал военный. По его словам, украинскую артиллерию легко засечь, несмотря на маскировку.
Ранее боец ЧВК «Вагнер» рассказал, что ВСУ используют почти бесшумные польские минометы в Артемовске (украинское название — Бахмут). По словам военнослужащего, 60-миллиметровое оружие практически не слышно, особенно в процессе боя, от него разлетаются достаточно множественные осколки.