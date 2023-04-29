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08:45, 29 апреля 2023Бывший СССР

Российский военный рассказал о ставшей легкой мишенью артиллерии ВСУ

Военный ВС РФ Кречет: артиллерия ВСУ около линии соприкосновения становится легкой мишенью

Фото: Alex Babenko / Reuters

Артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ) вынуждена располагаться около линии соприкосновения, где становится легкой мишенью. Об этом рассказал российский военнослужащий реактивного дивизиона Первого армейского корпуса с позывным «Кречет», передает РИА Новости.

«Из-за активных наступательных действий российской армии и необходимости поражать наши приходящие подкрепления, да и бороться с нашими установками, украинские артиллеристы вынуждены располагать свои стволы совсем рядом с фронтом, где сами становятся легкими мишенями», — рассказал военный. По его словам, украинскую артиллерию легко засечь, несмотря на маскировку.

Ранее боец ЧВК «Вагнер» рассказал, что ВСУ используют почти бесшумные польские минометы в Артемовске (украинское название — Бахмут). По словам военнослужащего, 60-миллиметровое оружие практически не слышно, особенно в процессе боя, от него разлетаются достаточно множественные осколки.

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Марина Совина
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