Российский военный рассказал о ставшей легкой мишенью артиллерии ВСУ

Военный ВС РФ Кречет: артиллерия ВСУ около линии соприкосновения становится легкой мишенью

Артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ) вынуждена располагаться около линии соприкосновения, где становится легкой мишенью. Об этом рассказал российский военнослужащий реактивного дивизиона Первого армейского корпуса с позывным «Кречет», передает РИА Новости.

«Из-за активных наступательных действий российской армии и необходимости поражать наши приходящие подкрепления, да и бороться с нашими установками, украинские артиллеристы вынуждены располагать свои стволы совсем рядом с фронтом, где сами становятся легкими мишенями», — рассказал военный. По его словам, украинскую артиллерию легко засечь, несмотря на маскировку.

Ранее боец ЧВК «Вагнер» рассказал, что ВСУ используют почти бесшумные польские минометы в Артемовске (украинское название — Бахмут). По словам военнослужащего, 60-миллиметровое оружие практически не слышно, особенно в процессе боя, от него разлетаются достаточно множественные осколки.