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07:24, 29 апреля 2023Бывший СССР

Боец «Вагнера» рассказал об использовании ВСУ почти бесшумных польских минометов

Боец «Вагнера» заявил, что ВСУ используют почти бесшумные польские минометы в Артемовске

Фото: Madeleine Kelly / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Боец группы «Вагнер» рассказал корреспонденту RT о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют почти бесшумные польские минометы в Артемовске (украинское название — Бахмут).

По словам военнослужащего, 60-миллиметровое оружие практически не слышно, особенно в процессе боя, от него разлетаются достаточно множественные осколки.

Боец «Вагнера» также заявил, что на оставленных украинскими военными позициями были найдены американские противотанковые ракетные комплексы, боекомплекты к ним, кабели для взрывателей и гранаты.

Ранее основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что российские силы «перемалывают» украинских военных в Артемовске.

До этого Минобороны России отчиталось, что штурмовые отряды продолжают боевые действия на западе Артемовска. Уточнялось, что бойцы воздушно-десантных войск пресекали попытки противника контратаковать с флангов.

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Марина Совина
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