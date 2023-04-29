Смертельное ДТП с участием такси и мотоцикла в Москве попало на видео

В Москве один человек погиб в ДТП с участием такси и мотоцикла, авария попала на видео

В Москве один человек погиб в ДТП с участием такси и мотоцикла, авария попала на видео. Кадры публикует столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

По данным надзорного ведомства, смертельная авария произошла на Космодамианской набережной.

На опубликованных кадрах видно, как такси медленно выезжает со стороны двора и готовится поворачивать, а ехавший на большой скорости мотоциклист не успевает сманеврировать, теряет управление и падает перед машиной. Мотоциклиста по инерции тащит по асфальту, и он бьется о такси.

Прокуратура уточняет, что авария могла произойти по вине таксиста — он не уступил дорогу мотоциклисту.

«В результате ДТП один человек погиб и один ребенок пострадал», — уточнили в московском дептрансе.