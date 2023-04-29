Вероятность выхода Венгрии из ЕС оценили

Политолог Топорнин усомнился в выходе Венгрии из ЕС

Падение поддержки Европейского союза (ЕС) жителями Венгрии связано с экономическими трудностями и внутренней политикой властей страны. Однако Будапешт вряд ли выйдет из объединения, поделился своим мнением в беседе с «Лентой.ру» доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Поддержка ЕС в Венгрии

Настроения людей колеблются в зависимости от условий, в первую очередь экономических, отметил политолог.

«Сейчас время непростое, в частности для венгров, потому что есть проблемы и в европейской экономике, и в мировой экономике, есть проблемы в энергетическом секторе. Естественно, что Венгрия — страна, у которой экономика не самая сильная, не самая эффективная в Европе. Конечно, венгры испытывают дополнительное бремя, дополнительное давление этих тяжестей», — оценил он вероятность выхода страны из ЕС.

Когда людям живется не очень хорошо, они начинают искать виновных Николай Топорнин политолог

Кроме экономических трудностей на отношение жителей страны влияет информационная политика властей.

«В Венгрии очень много зависит от государственных средств массовой информации. [Премьер-министр Виктор] Орбан уже четыре года подряд руководит страной и создал такую систему, где власти сильно контролируют журналистов. Они очень четко доводят такую точку зрения, что если какие-то успехи, то это за счет действий правительства Орбана, а если какие-то неудачи, то во всем виноват Брюссель», — объяснил Топорнин.

Выйдет ли Венгрия из ЕС?

Несмотря на недовольство граждан, далеко не все из них поддержат решение о выходе из Евросоюза, считает Николай Топорнин.

«Венгрия имеет очень много бонусов от членства в ЕС. Это в первую очередь всевозможные кредиты, займы, предоставление доступа к высоким технологиям, возможность получать так называемые вертолетные деньги. Когда встанет реально такой вопрос, я уверен, они скажут нет», — заключил он.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на результаты опроса Еврокомиссии в Венгрии сообщило, что уровень поддержки ЕС в стране упал до исторического минимума в 39 процентов. При этом еще в 2022 году он составлял 51 процент. Это стало самым резким падением среди всех членов объединения.