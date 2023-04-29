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19:14, 29 апреля 2023Мир

Венгры сильно разочаровались в ЕС

Bloomberg: уровень поддержки ЕС в Венгрии упал до исторического минимума в 39 процентов

Фото: Ervin Lukacs / Unsplash

Проведенный Еврокомиссией опрос в Венгрии показал, что уровень поддержки ЕС в стране упал до исторического минимума в 39 процентов, притом что еще в 2022 году число сторонников Евросоюза в стране составлял 51 процент — это стало самым резким падением среди всех членов объединения. О сильном разочаровании граждан сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на опрос «Евробарометра».

Обозреватели отмечают тревогу европейских представителей, которые опасаются, что падение уровня поддержки повышает риски усиления позиций нынешнего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, считающегося известным критиком либерального политического курса ЕС и пропаганды ЛГБТ.

«Возможно, Венгрия — единственное государство-член ЕС, которое следует антиевропейским курсом такого масштаба», — заявил Даниэль Берг, член местной оппозиционной проевропейской партии Momentum в комментарии к публикации западных обозревателей.

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25 августа 2022

Ранее министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки на встрече с коллегами из стран «Бухарестской девятки» призвал к осторожности в вопросе расширения НАТО. По его словам, ЕС также играет важную роль в сфере безопасности и обороны. Он отметил, что Будапешт заинтересована в ЕС, «основывающемся на сильных национальных государствах», таких, как Венгрия.

24 апреля стало известно, что Будапешт решил не поддерживать санкции ЕС против атомной энергетики России. Нарушение энергоснабжения страны — члена сообщества не может быть целью европейских рестрикций, подчеркнул глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

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Виктория Кондратьева
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