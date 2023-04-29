В России отреагировали на атаку дронов на нефтебазу в Крыму

Сенатор от Крыма Ковитиди призвала к жесткому ответу после атаки дронов на Севастополь

После атаки дронов на нефтебазу в Крыму России следует принять жесткие ответные меры, считает член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Времени «на медленные танцы» у нас больше нет. Произошедшее требует ответного жесткого решения и действий Ольга Ковитиди сенатор от Крыма

«Все нефтеналивные хранилища Одессы должны быть уничтожены. Стратегическое решение о нейтрализации Одессы как военной базы Украины должно быть принято», — отреагировала она.

Утром 29 апреля губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил в Telegram-канале, что в районе улицы братьев Манганари в Казачьей бухте загорелся резервуар с топливом. По его словам, это произошло из-за атаки беспилотника.

Площадь возгорания составила около 1000 квадратных метров, пожару присвоен четвертый класс, отметил он. «Прошу сохранять спокойствие», — добавил глава города.

Позже губернатор опубликовал видео пожара. Он уточнил, что никто не пострадал, а также отметил, что гражданским объектам ничего не угрожает.

«Пожар никак не повлияет на ситуацию со снабжением топливом Севастополя. Эти резервы не были задействованы для поставок горючего на автозаправочные станции», — написал Михаил Развозжаев.