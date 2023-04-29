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01:19, 29 апреля 2023Интернет и СМИ

В Болгарии предложили вспомнить труды Ленина

Радио Болгарии: труды Ленина могут подсказать верную идею в современной ситуации

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Автор статей на сайте Радио Болгарии Александр Сивилов предложил вспомнить труды Владимира Ленина, поскольку они могут подсказать верную идею в современной ситуации.

Обозреватель напомнил о реакции знаменитого революционера на начало Первой мировой войны и отметил, что первым декретом новой советской власти стал «Декрет о мире».

Документ содержал пункты о немедленном прекращении боевых действий без контрибуций и репараций, а также декларировал право народов на самоопределение и отрицал войну как средство внешней политики.

По мнению Сивилова, идеи Ленина разрушали существующий порядок, однако предлагали удовлетворить интересы простых людей в новой реальности. Он отметил, что более чем через 150 лет мир вновь стоит на пороге глобального конфликта, который разрушает жизни обычного населения.

«Иногда исторические примеры могут подсказать нам верную идею, хотя ее необходимо переосмыслить, чтобы применить в нынешней действительности», — заключил автор статьи.

Ранее эксперт в области безопасности Давид Богбот заявил, что для завершения конфликта на Украине необходимо покончить с подстрекательством США. По его мнению, Киев готов к мирным переговорам, но ей мешает Вашингтон.

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Марина Совина
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