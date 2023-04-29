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18:35, 29 апреля 2023Спорт

16-летняя россиянка обыграла вторую подряд теннисистку из топ-20 WTA

Россиянка Андреева победила польку Линнет и вышла в четвертый круг турнира WTA в Мадриде

Фото: Mathias Schulz / Imago / ТАСС

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертый круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

16-летняя россиянка в свой день рождения обыграла 19-ю ракетку мира польку Магду Линетт. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3. Спортсменки провели на корте 1 час 27 минут.

Таким образом, Андреева обыграла вторую подряд теннисистку из топ-20 WTA. Ранее россиянка оказалась сильнее представительницы Бразилии Беатрис Хаддад-Майи, занимающей 14-е место в рейтинге ассоциации.

В четвертом круге россиянка, располагающаяся на 194-й строке в рейтинге WTA, встретится со второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко. Их встреча запланирована на 1 мая и начнется в 12:00 по московскому времени.

Дарья Коршунова
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