16-летняя россиянка обыграла вторую подряд теннисистку из топ-20 WTA

Россиянка Андреева победила польку Линнет и вышла в четвертый круг турнира WTA в Мадриде

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертый круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

16-летняя россиянка в свой день рождения обыграла 19-ю ракетку мира польку Магду Линетт. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3. Спортсменки провели на корте 1 час 27 минут.

Таким образом, Андреева обыграла вторую подряд теннисистку из топ-20 WTA. Ранее россиянка оказалась сильнее представительницы Бразилии Беатрис Хаддад-Майи, занимающей 14-е место в рейтинге ассоциации.

В четвертом круге россиянка, располагающаяся на 194-й строке в рейтинге WTA, встретится со второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко. Их встреча запланирована на 1 мая и начнется в 12:00 по московскому времени.