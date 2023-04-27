15-летняя россиянка обыграла 14-ю ракетку мира на турнире WTA

15-летняя россиянка Андреева обыграла 14-ю ракетку мира Хаддад-Майю на турнире WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла представительницу Бразилии Беатрис Хаддад-Майю во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 27 апреля, и продлилась два сета. 15-летняя россиянка одержала победу со счетом 7:6, 6:3. Соперницы провели на корте 2 часа и 11 минут.

Андреева, находящаяся на 194-м месте в рейтинге WTA, выиграла второй матч подряд на турнирах под эгидой организации. Хаддад-Майя является 14-й ракеткой мира.

28 января Андреева выиграла финал юниорского Australian Open. В решающем матче она уступила соотечественнице Алине Корнеевой.