Молдавская оппозиционная партия «Шор» осудила власти за прекращение диалога с Россией

Молдавская оппозиционная партия «Шор» осудила власти страны за любое прекращение диалога с Россией. Об этом сообщается на официальном сайте политической силы.

Как заявила вице-председатель «Шор» Марина Таубер, президент Молдавии Майя Санду навязывает народу свое мнение о том, в какой альянс и в какие политические союзы будет входить страна. При этом в партии отметили, что Россия все еще является главным партнером Молдавии.

«Мы будем бороться за права граждан нашей страны. Мы осуждаем все действия, связанные с разрывом диалога с Российской Федерацией, которая является стратегическом партнером Молдавии по многим вопросам», — приводятся слова Таубер на сайте «Шор».

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан сказал, что власти страны откажут во въезде в страну президенту России Владимиру Путину. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Молдавия стремится стать недружественной России страной.