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18:06, 29 апреля 2023Мир

Постпред России предупредил о точке невозврата из-за отсрочки диалога по СВПД

Постпред РФ Ульянов: отсрочка диалога по СВПД со стороны США приведет к точке невозврата

Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов предупредил, что отсрочка возобновления диалога по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в Иране может привести к точке невозврата. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Ульянов считает, что США и «Евротройка» (Франция, Германия и Великобритания) приняли решение разрушить СВПД, который, по мнению постпреда, был и остается главным достижением в области нераспространения ядерного оружия. «Каждый день, когда они откладывают возобновление Венских переговоров, приближает нас к точке невозврата», — пишет Ульянов.

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В 2015 году Китай, РФ, Великобритания, США, Германия, Франция и Иран заключили ядерную сделку. Она подразумевала снятие санкций в обмен на ограничение иранской ядерной программы. В 2018 году, когда пост президента США занимал Дональд Трамп, страна заявила о выходе из СВПД и восстановлении ограничений против Тегерана. В ответ Иран заявил о сокращении своих обязательств в рамках соглашения и отказался от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

В марте Ульянов заявил, что страны Запада не готовы к завершению переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки. Он отметил, что в блокировании окончания переговоров по восстановлению СВПД обвиняют Иран.

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Алиса Удовик
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