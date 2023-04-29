Мужчина застрелил мошенника и продолжил свидание с возлюбленной

ABC 15 News: житель США застрелил мошенника-парковщика и продолжил свидание с женщиной

Житель города Хьюстон, штат Техас, США, убил мошенника, который представился парковщиком и потребовал деньги за парковку, а затем продолжил свидание с женщиной. Об этом сообщает ABC 15 News.

46-летний фальшивый парковщик Эллиот Никс подошел к 29-летнему Эрику Агуайру и его возлюбленной и попросил деньги за парковку их автомобилей. Официант местного ресторана предупредил пару, что Никс мошенничает.

Вскоре произошел конфликт, который перерос в стрельбу. Агуайр достал пистолет из автомобиля и начал преследовать Никса. Мужчина застрелил мошенника на глазах у сотрудников близлежащего магазина, после чего вернул оружие в машину и вернулся на свидание в бургерную.

Спасатели госпитализировали Никса, но врачи констатировали его смерть. Полицейские арестовали Агуайра и поместили его в тюрьму. Его возлюбленная оказала содействие следствию, и ее отпустили, не предъявив никаких обвинений.

Ранее сообщалось, что хозяин лапшичной рамен в японском городе Кобе, которого застрелили в собственном заведении, оказался боссом якудзы. Следователи полагают, что убийство может быть связано с распрями между противоборствующими преступными группировками.

