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00:55, 29 апреля 2023Бывший СССР

Пленный заявил о принуждении писать рапорты с просьбой о захоронении на позициях

Украинский пленный: солдат заставляют писать рапорты с просьбой хоронить их на позициях

Фото: Sadak Souici / Globallookpress.com

Украинский пленный, военнослужащий 100-й бригады теробороны Владимир Киндюк заявил, что бойцов принуждали писать рапорты с просьбой о захоронении на позициях. Его слова приводит РИА Новости.

«Рапорты заставляли писать, чтобы в случае чего тебя захоронили на позициях. Не знаю для чего», — рассказал военный, попавший в плен на кременском участке фронта в Донбассе.

Он предположил, что это сделано для того, чтобы не выплачивать компенсации, если бойцы чистятся пропавшими без вести. Киндюк добавил, что его семье не приходят выплаты, поскольку, вероятно, он числится пропавшим без вести, хотя находится в плену.

Ранее украинские военнопленные обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой ускорить процесс обмена. По словам военнослужащих, они находятся в плену больше года, однако их не спешат обменивать, даже тех, кто получил тяжелые ранения.

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Марина Совина
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