Украинские военнопленные попросили Зеленского поскорее обменять их

Украинские военнопленные обратились к Зеленскому с просьбой ускорить процесс обмена

Украинские военнопленные обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой ускорить процесс обмена. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на видеозапись, появившуюся в распоряжении издания.

По словам военнослужащих, они находятся в плену больше года, однако их не спешат обменивать, даже тех, кто получил тяжелые ранения.

«Мы выполняли свой приказ, в Мариуполе мы стояли до конца. По вашему приказанию мы сдались в плен. Мы не хотим больше воевать, мы хотим домой», — заявил один из пленных.

Старший сержант управления артиллерийской разведки 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гавриш обратился к Зеленскому, отметив, что делает это в очередной раз, как семьи пленных еще год назад. Он заявил, что за это время ничего не поменялось и призвал главу государства наконец-то заняться обменами.

Ранее руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Киев ведет с Москвой переговоры по обмену военнопленными в формате «всех на всех». По его словам, в настоящий момент стороны приближаются к выполнению соответствующих договоренностей.