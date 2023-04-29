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18:14, 29 апреля 2023Бывший СССР

В Запорожье заявили об изменении сроков контрнаступления ВСУ

Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов: сроки контрнаступления ВСУ сдвигаются

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Сроки контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдвигаются. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, украинская армия может начать наступательные действия в мае, когда установится сухая погода.

«У нас в регионе ежедневно идут дожди, передвижение военной техники по полям в таких условиях крайне затруднительно. Погодные условия сковывают любые маневры. Они (ВСУ — прим. "Ленты.ру") просто увязнут», — объяснил он изменения сроков.

При этом, считает Рогов, российские войска готовы встретить противника и дать ему отпор.

Ранее основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что ВСУ в настоящее время готовы к контрнаступлению, и оно состоится уже в ближайшее время. По прогнозам главы группы, украинская армия начнет соответствующие маневры в срок до 15 мая.

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Варвара Кошечкина
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