В Запорожье заявили об изменении сроков контрнаступления ВСУ

Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов: сроки контрнаступления ВСУ сдвигаются

Сроки контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдвигаются. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, украинская армия может начать наступательные действия в мае, когда установится сухая погода.

«У нас в регионе ежедневно идут дожди, передвижение военной техники по полям в таких условиях крайне затруднительно. Погодные условия сковывают любые маневры. Они (ВСУ — прим. "Ленты.ру") просто увязнут», — объяснил он изменения сроков.

При этом, считает Рогов, российские войска готовы встретить противника и дать ему отпор.

Ранее основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что ВСУ в настоящее время готовы к контрнаступлению, и оно состоится уже в ближайшее время. По прогнозам главы группы, украинская армия начнет соответствующие маневры в срок до 15 мая.