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13:30, 29 апреля 2023Из жизни

Военный корабль отправился в картографическую экспедицию и заблудился

Корабль Военно-морских сил Испании отправился в картографическую экспедицию и застрял

Фото: Jon Nazca / Reuters

Корабль Военно-морских сил Испании отправился в картографическую экспедицию в Средиземном море с целью обновления морских карт и застрял на мели вблизи острова Ибица. Об этом сообщает Reuters.

Корабль Malaspina, название которого можно перевести как «Плохое предчувствие», отправился исследовать мели к западу от Ибицы, чтобы повысить безопасность навигации в Средиземном море, заблудился и застрял на одной из них.

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На помощь экипажу были направлены спасатели. Они помогли убрать судно с мели. «Первичная инспекция установила, что корабль не получил повреждений», — сообщили в Военно-морском флоте страны.

Malaspina была построена в 1975 году и обновлена в 2007-м. Она прошла более 180 тысяч миль (289,6 тысячи километров) и собрала топографические данные вдоль побережья Испании.

Корабль получил название в честь итальянского мореплавателя и географа на испанской службе Алессандро Маласпины, который возглавил крупнейшую на тот момент кругосветную научную экспедицию.

Ранее сообщалось, что в Египте освободили сирийского моряка, которому четыре года запрещали покидать брошенное судно, стоявшее в Суэцком заливе без команды, топлива и электроэнергии. Оказалось, что мужчина, которого назначили попечителем судна, обязан оставаться на судне и может сходить на берег не дольше, чем на два часа.

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Алиса Дмитриева
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