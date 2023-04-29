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10:35, 29 апреля 2023Забота о себе

Тиктокерша рассказала о неожиданных изменениях тела после подтяжки живота

The Sun: американка рассказала об изменениях зоны бикини после подтяжки живота

Кадр: @KELIFIASCO / TikTok

Американка Келли Керн рассказала о неожиданных и пугающих изменениях в ее теле после перенесенной пластической операции. На пост женщины в TikTok обратило внимание издание The Sun.

Керн в своем блоге рассказала, что после операции по подтяжке живота ее зона бикини стала выглядеть иначе. Женщина объяснила, что во время операции ей вырезали много лишней кожи, после чего оставшиеся края притянули друг к другу и сшили. Во время этого процесса вслед за кожей сместились интимные части тела, рассказала женщина. Тиктокерша призналась, что привыкает не только к эстетическим переменам, но и к новым ощущениям при мочеиспускании.

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Кроме того, Керн поделилась необычными впечатлениями от перенесенной операции по коррекции формы груди, которую ей сделали одновременно с подтяжкой живота. Келли рассказала, что во время процедуры врачи на время удалили ей соски, и она должна была каждые 30 минут массировать их. «Это было странно. Но знаете что? Я сделала это, поскольку не хотела, чтобы мои соски отмерли», — сказала Керн.

Ранее блогерша Лаура Иванова из Латвии сделала семь пластических операций за раз и поделилась опытом. По словам девушки, она перенесла бразильскую подтяжку ягодиц, липосакцию, подтяжку живота, две коррекции формы груди, а также пластику носа.

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Екатерина Улитина
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