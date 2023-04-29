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01:25, 29 апреля 2023Ценности

Том Форд покинул пост креативного директора одноименного дома моды

WWD: Том Форд покинул должность креативного директора Tom Ford после сделки с Estée Lauder

Фото: Legion-media.ru

Модельер Том Форд ушел с поста креативного директора одноименного модного дома, созданного им же самим. Об этом сообщает WWD.

Дизайнер официально прекратил работу в этой должности после завершения сделки по покупке бренда компанией The Estee Lauder. Ранее он представил последнюю коллекцию женской одежды, которую создал в 2005 году.

Новым креативным директором дома моды станет Питер Хокингс. Он сотрудничал с Фордом более 25 лет, начиная с позиции его ассистента в мужском отделе Gucci. В последнее время Хокингс работал в Tom Ford дизайн-директором мужских коллекций. Помимо этого, Гийома Джезеля назначили президентом и генеральным директором бренда. Имя главы Tom Ford Fashion будет объявлено в июле.

О завершении сделки по покупке бренда Tom Ford и всей его интеллектуальной собственности бьюти-холдингом The Estee Lauder Companies было объявлено 28 апреля. Объем сделки, о которой стороны сообщили в середине ноября 2022 года, составил 2,8 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что дом моды Balenciaga обругали в сети за продажу «грязных» кроссовок за 90 тысяч рублей. Речь идет о кроссовках модели 3XL Trainers Worn-Out серого цвета, которые покрыты потертостями, пятнами и разводами, имитирующими грязь.

Екатерина Подвигина
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