Balenciaga обругали в сети за продажу «грязных» кроссовок за 90 тысяч рублей

Модный дом Balenciaga обругали в сети за продажу «грязных» кроссовок за 90 тысяч рублей

Французский модный дом Balenciaga обругали в сети за продажу грязной обуви за десятки тысяч рублей. На комментарии потенциальных покупателей, которые появились в соцсетях, обратили внимание в Daily Mail.

Речь идет о кроссовках модели 3XL Trainers Worn-Out серого цвета, которые покрыты потертостями, пятнами и разводами, имитирующими грязь. Такой же дизайн модельеры нанесли и на подошву изделия. Отмечается, что стоимость упомянутой обуви составляет 875 фунтов стерлингов (90 тысяч рублей).

Пользователи сети раскритиковали дизайн кроссовок в многочисленных публикациях. «Богачи хотят быть похожи на бездомных и наркоманов», «Объясните мне эту моду», «Абсолютное отсутствие вкуса», «Ужас», «Это уже вышло из-под контроля», — высказывались юзеры.

В марте также сообщалось, что Balenciaga начал продавать шарф в виде провода за десятки тысяч рублей. Согласно описанию, данный предмет гардероба под названием Wire Scarf изготовлен из флиса и входит в летнюю коллекцию марки. Изделие имеет спиральную форму и представлено в двух вариантах: в неоновых розовом и желтом цветах.