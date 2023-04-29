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21:20, 29 апреля 2023Бывший СССР

Украину призвали начать контрнаступление до саммита НАТО

Бывший депутат Рады Стецькив призвал Украину начать контрнаступление до саммита НАТО

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Бывший депутат Верховной Рады Тарас Стецькив в эфире телеканала NTA заявил, что Украине следует начать контрнаступление до саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет в июле. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик призвал Киев начать наступление, несмотря на нехватку боеприпасов у ВСУ, которая была вызвана «бюрократическими проволочками» в Европейском союзе (ЕС).

«Выяснилось, что страны ЕС не могут достигнуть договоренности, каким образом организовывать тендеры среди фирм, которые должны эти снаряды делать», — сказал он.

По словам Стецькива, дефицит боеприпасов может привести к провалу украинской стороны, что, в свою очередь, повлияет на отношение к Киеву на Западе.

Ранее основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что ВСУ в настоящее время готовы к контрнаступлению, и оно состоится уже в ближайшее время. По прогнозам главы группы, украинская армия начнет соответствующие маневры в срок до 15 мая.

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Марина Совина
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