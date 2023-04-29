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11:49, 29 апреля 2023Россия

Медведев призвал к возмездию в отношении ключевых фигур Украины

Медведев призвал осуществить акты возмездия в отношении ключевых фигур Украины

Фото: Екатерина Штукина / ТАСС

России нужно уничтожить «нацистский режим» в Киеве и осуществить акты возмездия в отношении ключевых фигур властей Украины. К таким мерам в своем Telegram-канале призвал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Так бывший российский президент оценил просьбы украинского лидера Владимира Зеленского по поставкам оружия. Ранее Зеленский анонсировал контрнаступление Вооруженных сил страны (ВСУ) на Крым и отметил, что успех будет во многом зависеть от того, продолжит ли Запад поставки оружия.

В ответ Медведев призвал массово уничтожить личных состав и военную технику ВСУ, а также устроить полную демилитаризацию Украины и осуществить «акты возмездия в отношении ключевых фигур нацистского режима вне зависимости от мест их нахождения и без сроков давности».

«Иначе они не успокоятся, наркоманские бредни могут превратиться в реальность и война растянется надолго. Нашей стране это ни к чему», — заключил зампред СБ России.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Вооруженные силы страны готовы к контрнаступлению и ждут соответствующего решения командования.

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Варвара Кошечкина
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